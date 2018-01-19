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مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث مرورى فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الجمعة، 19 يناير 2018 10:46 م
مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث مرورى فى القنطرة شرق بالإسماعيلية حادث سير -أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 أخرين بكدمات وسحجات وكسور فى حادث مرورى أمام قرية جلبانة دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد هشام السبع مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بوقوع حادث مرورى بقرية جلبانة دائرة المركز .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع "محمد.ح.م" وإصابة كلا من "شحتة.ع.م" و"حسين.م.إ".

تم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى الإسماعيلية العام وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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