مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث مرورى فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث مرورى فى القنطرة شرق بالإسماعيليةالجمعة، 19 يناير 2018 10:46 م
حادث سير -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه وأصيب 2 أخرين بكدمات وسحجات وكسور فى حادث مرورى أمام قرية جلبانة دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية.
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد هشام السبع مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بوقوع حادث مرورى بقرية جلبانة دائرة المركز .
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع "محمد.ح.م" وإصابة كلا من "شحتة.ع.م" و"حسين.م.إ".
تم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى الإسماعيلية العام وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
إضافة تعليق
فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت
تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة