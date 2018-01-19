مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى دائرى الهرم

لقى شخص مصرعه و أصيب 2 آخرين إثر حادث انقلاب أعلى دائرى الهرم بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى أعلى دائرى الهرم بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.