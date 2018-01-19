مصرع ربة منزل بعد تلوث يدها بمبيد حشرى سام فى البحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده، بمحضر أحوال مركز شرطة شبين الكوم منوفية، يتضمن وصول "رشا ر ع" 40 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية البريجات بدائرة المركز، لمستشفى شبين الكوم العام، مصابة بادعاء تسمم فسفورى، وتوفيت عقب وصولها.

بتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، إدعاء تناول مادة سامة ولا توجد بالوفاة شبهة جنائية.

بسؤال زوجها، "محمود م ن" 45 سنة عامل زراعي، ومقيم بذات الناحية، قرر أنه عقب قيام زوجته بتخزين محصول القمح باستخدام "بودرة مبيد حشري"، قامت بتناول الطعام دون غسل يدها، مما أدى لإصابتها التى أودت بحياتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، و تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.