مصدر: تشغيل رخص الهاتف الثابت فى النصف الثانى من 2018





كتبت: هبة السيد

كشف مصدر بأحدى شركات المحمول، أن تشغيل رخص الهاتف الأرضى الإفتراضى فى النصف الثانى من 2018، حيث تبحث الشركات اجراءات تشغيل الرخص مع الشركة المصرية للاتصالات المالكة للبنية التحتية.

فيما قال مصدر أكد مصدر أخر على أهمية تشغيل الخدمة و التى تساعد الشركات على تقديم خدمات متكاملة.

و طرحت الحكومة 3 رخص للهاتف الثابت لشركات المحمول لتقديم الخدمة إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات المشغل الوحيد لها فى السوق المصرية، واشترت الشركات الثلاثة هذه الرخص فى منتصف أكتوبر 2016، بقيمة 11.2 مليار دولار للرخصة الواحدة ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات الذى كان يشمل رخص الجيل الرابع إضافة إلى رخص الاتصالات الدولية.

كان المهندس مصطفى عبد الواحد قد كشف لليوم السابع فى وقت سابق، أن الجهاز سيمنح شركات المحمول حيز ترقيمى للهاتف الثابت عند بدء تشغيل الخدمة يصل إلى 3 مليون خط بالقاهرة والإسكندرية و300 ألف خط بالمحافظات.

وقال أن شركات المحمول بدأت التجارب الخاصة برخص الهاتف الأرضى الافتراضى عبر شبكة المصرية للاتصالات و أن هناك شركات حققت تقدما فى التجارب وأخرى مازالت فى البداية.

وأضاف عبد الواحد، أن أرقام الخدمة الموجودة مع الشركات حالياً ليس نهائى فهو خاص بالتجارب التى تجريها الشركات.

وقال عبد الواحد أنه لا توجد أى شكاوى رسمية خاصة ببدء تشغيل رخص التليفون الأرضى لشركات المحمول، فالأمر مازال قيد المناقشات بينها وبين المصرية للاتصالات.