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الجمعة، 19 يناير 2018 07:37 ص
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مشروع قانون فى مجلس النواب الأمريكى لتشديد الاتفاق النووى مع إيران

الجمعة، 19 يناير 2018 06:00 ص
مشروع قانون فى مجلس النواب الأمريكى لتشديد الاتفاق النووى مع إيران مجلس النواب الأمريكى - أرشيفية


أ ف ب
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 قدّم نواب أمريكيون، الخميس، مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووى الموقع فى العام 2015 مع إيران وعلى إعادة فرض عقوبات ضدها فى حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.

وقالت النائبة الجمهورية ليز تشينى فى بيان، إن النص الذى تقدّم به زميلها الجمهورى بيتر روسكام "يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال من أجل منع إيران فعلا من الحصول على أسلحة نووية".

وأوضحت تشينى أن أى اتفاق "يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما فى ذلك للمنشآت العسكرية، فى أى مكان وزمان... وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ البالستية".

وأشارت تشينى إلى أن نص مشروع القانون "سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت إيران المتطلبات الاساسية".

من ناحية أخرى، تبنى مجلس النواب الأمريكى، إجراء ماليا مؤقتا لتفادى شلل الادارات الفيدرالية، بانتظار التصويت الذى سيجرى فى مجلس الشيوخ.

وقد تبنى مجلس النواب تمديدا للموزانة لـ4 أسابيع أى حتى السادس عشر من فبراير ب230 صوتا مقابل 197.

 

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