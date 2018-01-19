مساعد وزير الداخلية للسياحة يكرم رجال الشرطة المتميزين فى عملهم

مساعد وزير الداخلية للسياحة يكرم رجال الشرطة المتميزين فى عملهمالجمعة، 19 يناير 2018 11:28 ص
جانب من التكريم
كتب محمود عبد الراضى
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كرم اللواء مصطفى أُنسى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، عدد من رجال الشرطة نظراً لجهودهم وأدائهم المتميز فى العمل خلال الفترة الأخيرة، ووجه لهم الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد ملموس .
يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، في إطار استيراتيجية وزارة الداخلية بتكريم رجال الشرطة المتميزين فى آداء عملهم.
اللواء مصطفى أنسي
تكريم رجال الشرطة
جانب من التكريم
مساعد وزير الداخلية
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