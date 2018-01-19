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مسئول أمنى عراقى: التنسيق مستمر مع التحالف الدولى للقضاء على بقايا داعش

الجمعة، 19 يناير 2018 01:01 ص
مسئول أمنى عراقى: التنسيق مستمر مع التحالف الدولى للقضاء على بقايا داعش حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى


أ ش أ
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أكد قائد عمليات نينوى فى العراق اللواء نجم الجبورى استمرار التنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة للقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابى فى المحافظة.


وقال الجبورى ، فى تصريح لراديو (سوا) الأمريكى، الخميس ـ إن القوات الأمنية تواصل عمليات التفتيش فى مناطق ينوى الصحراوية ، وإن العملية الأمنية التى نفذت قبل أيام أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.


وأضاف أن التنسيق المشترك ساهم فى إنجاح غارات التحالف التى استهدفت مقرات وأنفاق التنظيم ، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الأجهزة الإستخباراتية تعمل بشكل دؤوب لكشف الخلايا النائمة لتنظيم داعش واحباط أية مخططات إرهابية فى المحافظة.


وشدد الجبورى على أهمية الفصل بين العمليات الإرهابية فى نينوى وقضايا الثأر العشائرى التى قال إنها "لا تعتبر قضايا إرهابية".
وكان رئيس الوزراء العراقى حيد العبادى قد أعلن فى شهر ديسمبر الماضى انتهاء الحرب ضد داعش بعد سيطرة القوات العراقية على الحدود مع سوريا بالكامل.

 


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