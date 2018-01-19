video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 03:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مركز بحوث وتطوير الفلزات ينظم مؤتمر المخرجات البحثية لتعميق التصنيع المحلى

الجمعة، 19 يناير 2018 06:38 م
مركز بحوث وتطوير الفلزات ينظم مؤتمر المخرجات البحثية لتعميق التصنيع المحلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

برعاية د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ينظم مركز بحوث وتطوير الفلزات مؤتمر  تحت عنوان «المخرجات البحثية لتعميق التصنيع المحلى» خلال يومي 23 و 24 يناير الجاري، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأشار د. طه مطر، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، إلى أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار إيجاد حلول تكنولوجية للمشاكل التى تواجه الصناعة المصرية، خاصة فى ظل تنفيذ المركز خلال السنوات الماضية عدد من المشروعات البحثية الممـولة من أكاديمية البحث العلمى وصـندوق العلوم، والتى تخدم التصنيع المحلى، موضحاً أن المؤتمر يهدف إلى تقديم مخرجات المشروعات البحثية التي تعمل علي تحقيق رؤية الدولة في ترسيخ التصــنيع المـحلي لبعض مكونات المعدات الصناعية، وقـطع الغيار التي أصبح من الصعب الحصول عليها، وعرض المشروعات علي جهات الإنتاج المصرية سواء بقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وكذلك الصناعات الصـغيرة والمتوسطة.

ومن المقرر، أن تتركز فعاليات المؤتمر على آلية الاستماع إلى قـادة الصناعات المختلفة للتعرف على رؤيتهم والمشاكل والتحديات التى تواجه كافة القطاعات الصناعية، والعمل على توثيق التفاعل بين رجال الصناعة والأساتذة والمختصين؛ بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ من خلال سد الفجوة بين الصناعة والبحث العلمي وتوثيق التعاون بينهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يبحث مع مدير عام منظمة الإيسيسكو آليات التعاون

مركز بحوث

تطوير الفلزات

المخرجات البحثية

التصنيع المحلى



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة