مركز بحوث وتطوير الفلزات ينظم مؤتمر المخرجات البحثية لتعميق التصنيع المحلى





كتب وائل ربيعى

برعاية د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ينظم مركز بحوث وتطوير الفلزات مؤتمر تحت عنوان «المخرجات البحثية لتعميق التصنيع المحلى» خلال يومي 23 و 24 يناير الجاري، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأشار د. طه مطر، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، إلى أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار إيجاد حلول تكنولوجية للمشاكل التى تواجه الصناعة المصرية، خاصة فى ظل تنفيذ المركز خلال السنوات الماضية عدد من المشروعات البحثية الممـولة من أكاديمية البحث العلمى وصـندوق العلوم، والتى تخدم التصنيع المحلى، موضحاً أن المؤتمر يهدف إلى تقديم مخرجات المشروعات البحثية التي تعمل علي تحقيق رؤية الدولة في ترسيخ التصــنيع المـحلي لبعض مكونات المعدات الصناعية، وقـطع الغيار التي أصبح من الصعب الحصول عليها، وعرض المشروعات علي جهات الإنتاج المصرية سواء بقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وكذلك الصناعات الصـغيرة والمتوسطة.

ومن المقرر، أن تتركز فعاليات المؤتمر على آلية الاستماع إلى قـادة الصناعات المختلفة للتعرف على رؤيتهم والمشاكل والتحديات التى تواجه كافة القطاعات الصناعية، والعمل على توثيق التفاعل بين رجال الصناعة والأساتذة والمختصين؛ بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ من خلال سد الفجوة بين الصناعة والبحث العلمي وتوثيق التعاون بينهم.