مدير أمن مطروح يتفقد الحالة الأمنية والخدمات وحراسات الكنائس

مدير أمن مطروح يتفقد الحالة الأمنية والخدمات وحراسات الكنائسالجمعة، 19 يناير 2018 01:52 ص
مدير أمن مطروح يتفقد خدمة تأمين الكنائس
مطروح - حسن مشالى
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تفقد اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح مساء الخميس، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس في نطاق المحافظة، وراجع الإجراءات الأمنية والتنبيه علي القوات باليقظة التامة و مراعاة الحرم الآمن للكنائس، مع فحص و تفتيش جميع المترددين، خلال احتفالات عيد الغطاس.
ووجه مدير أمن مطروح، خلال الجولة التفقدية بالاستنفار الكامل للقوات و تفعيل الحرم الآمن والفحص الدقيق للمترددين، مع توسيع دائرة الاشتباه السياسي و الجنائي.
كما أكد على تشغيل البوابات الالكترونية، و فاعلية غرف المراقبة الاليكترونية داخل الكنائس و مدى وضوح وجودة الصور والفيديوهات الملتقطة بكاميرات المراقبة، قدرتها على التسجيل لمدة كافية.
مدير أمن مطروح يتفقد خدمة تأمين الكنائس
اللواء هشام نصر يطالب القوات بالتأهب الدائم
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