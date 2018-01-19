مدير أمن مطروح يتفقد الحالة الأمنية والخدمات وحراسات الكنائس





مطروح - حسن مشالى

تفقد اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح مساء الخميس، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس في نطاق المحافظة، وراجع الإجراءات الأمنية والتنبيه علي القوات باليقظة التامة و مراعاة الحرم الآمن للكنائس، مع فحص و تفتيش جميع المترددين، خلال احتفالات عيد الغطاس.

ووجه مدير أمن مطروح، خلال الجولة التفقدية بالاستنفار الكامل للقوات و تفعيل الحرم الآمن والفحص الدقيق للمترددين، مع توسيع دائرة الاشتباه السياسي و الجنائي.

كما أكد على تشغيل البوابات الالكترونية، و فاعلية غرف المراقبة الاليكترونية داخل الكنائس و مدى وضوح وجودة الصور والفيديوهات الملتقطة بكاميرات المراقبة، قدرتها على التسجيل لمدة كافية.



مدير أمن مطروح يتفقد خدمة تأمين الكنائس