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محلب يزور كنيسة ومسجد أنشأتهما المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية

الجمعة، 19 يناير 2018 07:39 م
محلب يزور كنيسة ومسجد أنشأتهما المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية


كتب محمد الجالى
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خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية إلى غينيا الاستوائية، قام والوفد المرافق له بصلاة الجمعة فى الجامع الذى أنشأته شركة المقاولون العرب فى مالابو، وزيارة الكنيسة التى تم تشييدها من قبل الشركة المصرية فى أعلى قمة جبل بيكو، والتى توجد بجانب تمثال أحد أشهر القديسين - القديسة باسيلة- وتمثل هذه القدسية أهمية خاصة لشعب غينيا الاستوائية. 
 
وتعكس زيارة المهندس إبراهيم محلب للمسجد والكنيسة الرسالة التى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مناسبات مختلفة وآخرها خلال قداس عيد الميلاد فى الكاتدرائية الميلاد الجديدة فى العاصمة الإدارية بأن تصبح مصر منطلقًا ورسالة للمحبة والسلام للعالم أجمع، بما يساعد على مكافحة الاٍرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة السلام بين الشعوب.
 
محلب يزور كنيسة ومسجد أنشأتهما المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية (1)
 

محلب يزور كنيسة ومسجد أنشأتهما المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية (2)
 

محلب يزور كنيسة ومسجد أنشأتهما المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية (3)
 

محلب يزور كنيسة ومسجد أنشأتهما المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية (4)
 

محلب يزور كنيسة ومسجد أنشأتهما المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية (5)
 

 


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