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محامي اللاعب أحمد حمودى يطعن بالتزوير على التوقيع والبصمة على إيصال أمانة

الجمعة، 19 يناير 2018 12:02 ص
محامي اللاعب أحمد حمودى يطعن بالتزوير على التوقيع والبصمة على إيصال أمانة أحمد حمودى


دمياط - معتز الشربينى
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قررت محكمة جنح بندر دمياط برئاسة المستشارعمرو بدران،رئيس المحكمة ندب أحد خبراء قسم الأدلة الجنائية لفحص البصمة المنسوبة للاعب الأهلي أحمد حمودي علي إيصال أمانة لأحد الوكلاء ورفضت طلب المحامي بعدم اختصاص المحكمة.

وكانت محكمة جنح بندر دمياط  قد عاقبت حمودى بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه غيابيا بسبب إصداره إيصال أمانة لأحد وكلاء اللاعبين بقيمة 500 ألف جنيه فى الدعوى التى حملت رقم 7607 لسنة 2017.

وقد طعن محامي حمودى علي الحكم، و أمام المحكمة طعن  بالتزوير حيث قال أن الإمضاء الخاص به مزور لأن العقد الذى وقعه مع هذا الوكيل انتهت مدته فعليًا منذ سنوات فحكمت المحكمة  بندب أحد خبراء قسم الأدلة الجنائية لفحص البصمة المنسوبة للاعب.

 
 
 
 
 

 


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