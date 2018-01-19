محامي اللاعب أحمد حمودى يطعن بالتزوير على التوقيع والبصمة على إيصال أمانة

وقد طعن محامي حمودى علي الحكم، و أمام المحكمة طعن بالتزوير حيث قال أن الإمضاء الخاص به مزور لأن العقد الذى وقعه مع هذا الوكيل انتهت مدته فعليًا منذ سنوات فحكمت المحكمة بندب أحد خبراء قسم الأدلة الجنائية لفحص البصمة المنسوبة للاعب.