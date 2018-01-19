video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: تحرير 15 محضر مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بناحية مركز جهينة

الجمعة، 19 يناير 2018 03:48 م
محافظ سوهاج: تحرير 15 محضر مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بناحية مركز جهينة تفقد المنتجات المعروضه بالمحال


سوهاج - عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تحرير 15 محضر مخالفة تموينية، فى حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة جهينة. 
 
وشدد محافظ سوهاج، على الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية، وإحكام الرقابة على الأسواق والسلع والمواد الغذائية، لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
ومن جانبه، قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة للمرور على المحال التجارية والأسواق، بالاشتراك مع إدارة التموين والإدارة البيطرية، والإدارة الصحية والتفتيش المالى والإدارى. 
 
وأسفرت الحملة، عن تحرير 9 محاضر ذبح خارج السلخانة، وعدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وجار أعمال المتابعة الدورية للأسواق.
 
تفقد المنتجات المعروضه بالمحال
تفقد المنتجات المعروضة بالمحال

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

حمله تموينيه على المحال التجارية
حمله تموينية على المحال التجارية

ضبط لحوم مدبوحه خارج السلخانه
ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة

متابعة المنتجات و تواريخ انتاجها
متابعة المنتجات وتواريخ إنتاجها

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يوجه رؤساء المراكز والقرى بتكثيف حملات النظافة والتجميل

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ سوهاج

محافظه سوهاج

حملة تموينيه



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة