محافظ سوهاج: تحرير 15 محضر مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بناحية مركز جهينة





سوهاج - عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تحرير 15 محضر مخالفة تموينية، فى حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة جهينة.

وشدد محافظ سوهاج، على الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية، وإحكام الرقابة على الأسواق والسلع والمواد الغذائية، لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة للمرور على المحال التجارية والأسواق، بالاشتراك مع إدارة التموين والإدارة البيطرية، والإدارة الصحية والتفتيش المالى والإدارى.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 9 محاضر ذبح خارج السلخانة، وعدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وجار أعمال المتابعة الدورية للأسواق.