محافظ بورسعيد يتفقد قافلة طبية مجانية بمستشفى عطاء التخصصي

محافظ بورسعيد يتفقد قافلة طبية مجانية بمستشفى عطاء التخصصيالجمعة، 19 يناير 2018 04:40 م
محافظ بورسعيد خلال الجولة
بورسعيد - محمد عزام
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، القافلة الطبية المجانية التي ينظمها نادي "روتاري بورسعيد"، بمستشفى عطاء التخصصي، بالاشتراك مع لجنة القوافل الطبية بالمنطقة الروتارية.
وأشاد محافظ بورسعيد بالقافلة الطبية وما تقدمه من خدمات طبية للمواطنين تتضمن الكشف المجاني عليهم، بجانب خصم 25% على الأشعة والتحاليل، مطالبهم بتنظيم عدة قوافل أخرى بمستشفيات ووحدات المحافظة الصحية المنتشرة بكافة الأحياء.
وتضم القافلة الطبية 12 تخصص طبي وهي: باطنة، غدد صماء وسكر، جراحة، نساء وولادة، أمراض دم، رمد، جهاز هضمي، عظام، أطفال، جراحة أطفال، أنف وأذن وحنجرة، وأمراض جلدية، ويستمر الكشف من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء اليوم.
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