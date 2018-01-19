video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يتفقد قافلة طبية مجانية بمستشفى عطاء التخصصي

الجمعة، 19 يناير 2018 04:40 م
محافظ بورسعيد يتفقد قافلة طبية مجانية بمستشفى عطاء التخصصي محافظ بورسعيد خلال الجولة


بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، القافلة الطبية المجانية التي ينظمها نادي "روتاري بورسعيد"، بمستشفى عطاء التخصصي، بالاشتراك مع لجنة القوافل الطبية بالمنطقة الروتارية.
 
وأشاد محافظ بورسعيد بالقافلة الطبية وما تقدمه من خدمات طبية للمواطنين تتضمن الكشف المجاني عليهم، بجانب خصم 25% على الأشعة والتحاليل، مطالبهم بتنظيم عدة قوافل أخرى بمستشفيات ووحدات المحافظة الصحية المنتشرة بكافة الأحياء.
 
وتضم القافلة الطبية 12 تخصص طبي وهي: باطنة، غدد صماء وسكر، جراحة، نساء وولادة، أمراض دم، رمد، جهاز هضمي، عظام، أطفال، جراحة أطفال، أنف وأذن وحنجرة، وأمراض جلدية، ويستمر الكشف من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء اليوم.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..محافظ بورسعيد يحضر مؤتمر تدشين جمعية "حبايب مصر"

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

قافلة طبية

محافظ بورسعيد



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة