محافظ الإسكندرية يقدم التهنئة للبابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الغطاس





الاسكندرية – جاكلين منير

قدم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بعيد الغطاس المجيد، فى الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالإسكندرية، جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذى أقامته الكنيسة المرقسية لتهنئة الأخوة الأقباط بأعياد الغطاس المجيد، مقدما لهم خالص التهانى باسم شعب اﻹسكندرية ومتمنيا أن تستمر أعياد مصر طوال العام.

وفي كلمته، هنأ سلطان جميع المصريين بعيد الغطاس المجيد، معربا عن سعادته بوجوده وسط هذا الجمع الكريم، مشيرا إلى أنه متفائل بعام 2018، فقد عرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عرضا رائعا لكل الجهد والإنجازات التى تمت خلال السنوات الثلاثة الماضية، بسواعد أبناء مصر، وبقيادة قائد عظيم، مؤكدا أن السيد رئيس الجمهورية، بعث العديد من الرسائل، أولها بتواجده في احتفالية الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد وجه رسالة تسامح ومحبة للعالم أجمع، أما الرسالة الثانية التى وجهها الرئيس، حينما أعلن فى 15 يناير، أن مصر لا تحارب أشقاءها، وبذلك يعطى رسالة سلام واستقرار للمنطقة بالكامل .

وأكد سلطان، أن تواجد جميع قيادات الإسكندرية التنفيذية و الدينية والشعبية، اليوم لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الغطاس المجيد، يثبت أننا جميعا يد واحدة ونسيج واحد ضد الإرهاب، وأن مصر ستحيا دائما قوية و أبية، بتلاحم ومحبة أبنائها، وبأنه لن يستطيع أحد أن يفرقنا، مضيفا أن تواجدنا جميعا اليوم يدل على روح الاستقرار والوحدة الوطنية التى تعيشها مصر، والتى تجمع جميع الأطياف، تحت كيان واحد، وستظل دائما مصر هى رمز المحبة و السماحة فى جميع اﻷديان.

ورحب البابا تواضروس الثانى بالحضور، وهنأهم بالعيد، متمنيا لمصر و لجموع المصريين الخير و الاستقرار، مؤكدا أن الأعياد هى من النعم التى ينعم بها الله على الإنسان، ليلتقى بكل من يحبهم و يقدرهم بالأعياد هى مناسبة طيبة لنلتقى، مشيرا إلى أن كل ما يتم على أرض مصر من إنجازات فى الوقت الحالى تعمل على إشباع جميع احتياجات الإنسان .

وشارك فى التهنئة اللواء أركان حرب بحري أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، و اللواء أركان حرب على عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء نائل رشاد حكمدار الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، وفضيلة الشيخ أحمد البدرى رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، وفضيلة الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ونيافة الأنبا باڤلى وكيل البطرياركية، ومساعد قداسة البابا تواضروس الثاني للشباب بالإسكندرية، ومسئول كنائس قطاع المنتزة، واللواء هشام شادى السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ،والدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، وأعضاء مجلس النواب.