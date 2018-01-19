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وخاصة مسار رحلة العائلة المقدسة..

محافظ أسيوط : الرئيس السيسي يولي اهتماماً بالقطاع السياحي

الجمعة، 19 يناير 2018 12:09 ص
محافظ أسيوط : الرئيس السيسي يولي اهتماماً بالقطاع السياحي زيارة محافظ أسيوط وفنانين لمسار رحلة العائلة المقدسة


أسيوط ـ محمود عجمي
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أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع السياحة الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي للبلاد لافتاً إلى الإهتمام الخاص بمسار رحلة العائلة المقدسة بإعتبارها مزارات سياحية هامة والتي تعتبر أسيوط من أهم المحطات نظراً لوجود الدير المحرق بالقوصية ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط مشيراً إلى التعاون المثمر بين المحافظة والجهاز التنفيذي والقيادات الكنسية بالمحافظة لتطوير الطرق المؤدية إليها وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الأماكن طبقاً للامكانيات المتاحة وذلك لتوفير كافة سبل الراحة والاستمتاع للوفود السياحية منوهاً عن تنفيذ طريق داخلي بالدير المحرق لتسهيل الانتقال من وإلى الدير المحرق على أن يتم الإنتهاء منه خلال شهر تقريباً. 

جاء ذلك خلال زيارته وعدد من نجوم الفن في مصر " الفنانة إلهام شاهين ، الفنانة هالة صدقي ، والفنان طارق الدسوقي ، والإعلامية بوسي شلبي ، الفنانة غادة رجب ، الفنانة ريم كمال) وبحضور كل من الدكتور على مهران منسق عام جمعية من أجل مصر ؛ وذلك على هامش مشاركتهم في مؤتمر " كلنا معاك من أجل مصر " الذي أقيم أمس بجامعة أسيوط لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

حيث استقبله الأنبا يوأنس مطران أسيوط بدير العذراء بدرنكة ، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بالقوصية ، والمهندس نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط ، وهويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ، وعدد من الأباء والقساوسة.

وأشاد الانباء يوأنس مطران أسيوط، في بيان له الخميس، بالدور الذي يقوم به المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وتقديمه لكافة الدعم والتسهيلات الممكنة لكافة القطاعات التي يحتاجها دير درنكة والعمل على النهوض بالخدمات المقدمة بأحد أهم محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر مشيراً إلى التنسيق بين المحافظة والقيادات الكنسية بالدير للعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة مستقبلاً بإنشاء وافتتاح فندق لإستيعاب أعداد الزائرين التي تزداد كل عام خاصة خلال مولد العذراء والتي وصلت إلى أكثر من 3 ملايين زائر فضلاً عن إنشاء مستشفى ومدرسة على مستوى عالي لخدمة أهالي القرى والمناطق المحيطة بالدير مشيدا بمسيرة التنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى واجه الكثير من الأزمات والتحديدات الصعبة والتي مرت  بها البلاد فضلاً عن المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها ويواصل العمل بها.

 

زيارة محافظ أسيوط وفنانين لمسار رحلة العائلة المقدسة ـ الدير المحرق والعذراء (4)
زيارة محافظ أسيوط وفنانين لمسار رحلة العائلة المقدسة
 
زيارة محافظ أسيوط وفنانين لمسار رحلة العائلة المقدسة ـ الدير المحرق والعذراء (7)
زيارة محافظ أسيوط وفنانين لمسار رحلة العائلة المقدسة
 
زيارة محافظ أسيوط وفنانين لمسار رحلة العائلة المقدسة ـ الدير المحرق والعذراء (8)
زيارة محافظ أسيوط وفنانين لمسار رحلة العائلة المقدسة 
 
زيارة محافظ أسيوط وفنانين لمسار رحلة العائلة المقدسة ـ الدير المحرق والعذراء (14)
زيارة محافظ أسيوط وفنانين لمسار رحلة العائلة المقدسة

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