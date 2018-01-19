مجهولون يسرقون 420 ألف جنيه من منزل رجل أعمال بالشرقية





الشرقية- فتحية الديب

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بالشرقية، جهودهم الأمنية، لكشف واقعة قيام مجهولين بالسطو علي منزل رجل أعمال، وسرقة مبلغ 420 ألف جنيه، وتم إخطار النيابة العامة

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " خليل حسن خليل" 46 سنة، صاحب مزارع، ومقيم بساتين بركات، مركز بلبيس، يفيد قيام مجهولون بالسطو علي منزله فجر اليوم، وسرقوا 420 ألف جنيه، والهواتف المحمولة الخاصة بأبنائه، ولاذوا بالفرار.