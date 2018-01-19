video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مجهولون يسرقون 420 ألف جنيه من منزل رجل أعمال بالشرقية

الجمعة، 19 يناير 2018 03:21 م
مجهولون يسرقون 420 ألف جنيه من منزل رجل أعمال بالشرقية اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية


الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بالشرقية، جهودهم الأمنية، لكشف واقعة  قيام مجهولين بالسطو علي منزل رجل أعمال، وسرقة مبلغ 420 ألف جنيه، وتم إخطار النيابة العامة

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " خليل حسن خليل" 46 سنة،  صاحب مزارع، ومقيم بساتين بركات، مركز بلبيس، يفيد قيام مجهولون بالسطو علي منزله فجر اليوم، وسرقوا 420 ألف جنيه، والهواتف المحمولة الخاصة بأبنائه، ولاذوا بالفرار.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة الإتجار فى الهيروين بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

بساتين بركات

سرقة

الطحاوية

مركز بلبيس



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة