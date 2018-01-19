مؤتمر حكاية وطن يعيد إذاعة فيلم "إنجازات السيسى" بناء على طلب الحضور

مؤتمر حكاية وطن يعيد إذاعة فيلم "إنجازات السيسى" بناء على طلب الحضورالجمعة، 19 يناير 2018 09:18 م
الرئيس بمؤتمر حكاية وطن
كتب إبراهيم حسان
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أعاد مؤتمر "حكاية وطن"، إذاعة الفيلم الذى عُرض عند انطلاق فعاليات المؤتمر، والذى يحكى كفاح ونضال الشعب المصرى العظيم داخل دولته، بجانب إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد 4 سنوات من حكمه لمصر، وذلك بناء على طلب الحضور.
ويشارك فى الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية شيخ الأزهر الشيخ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ولفيف من وزراء الحكومة المصرية.
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