video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ليبرمان: حماس تريد فتح جبهة جديدة فى لبنان ضد إسرائيل

الجمعة، 19 يناير 2018 02:04 م
ليبرمان: حماس تريد فتح جبهة جديدة فى لبنان ضد إسرائيل افيجدور ليبرمان


كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

قال وزير الدفاع الإسرائيلى افيجدور ليبرمان أن حركة حماس تريد فتح جبهة جديدة ضد الجيش الإسرائيلى ولكن هذا المرة فى جنوب لبنان لتهديد امن إسرائيل.

 

وأضاف "ليبرمان" اليوم الجمعة، أن أحمد جرار منفذ عملية جنين والتى قتل فيها ربى فعليه أن يعلم أنه مثل الكلب الهارب وأن مسألة بقائه حياً مسألة وقت فقط.

 

وأعلن "ليبرمان" أمس الخميس ، فشل العملية العسكرية التى نفذتها قوات خاصة إسرائيلية فى مخيم جنين ، لملاحقة المسئولين عن العملية ، موضحاً أن الأمن الإسرائيلى تمكن من معرفة كامل أسماء المنفذين إلا أن صورة ما جرى الليلة الماضية بمدينة جنين لا زال غير واضح.

 

وأشار ليبرمان إلى أن خلية جنين لم تكن خلية فردية بل خلية منظمة، متوعدًا بالوصول إلى كامل عناصرها، وذلك فى إشارة إلى فشل الجيش فى الوصول إلى كامل المنفذين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ليبرمان: نقل السفارة الأمريكية المحتمل للقدس "فرصة تاريخية"

ليبرمان: لا تواجد لإيران عسكريا فى سوريا حتى الآن

افيجدور ليبرمان

اسرائيل

تل ابيب

حماس



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة