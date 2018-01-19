ليبرمان: حماس تريد فتح جبهة جديدة فى لبنان ضد إسرائيل





كتب- هاشم الفخرانى

قال وزير الدفاع الإسرائيلى افيجدور ليبرمان أن حركة حماس تريد فتح جبهة جديدة ضد الجيش الإسرائيلى ولكن هذا المرة فى جنوب لبنان لتهديد امن إسرائيل.

وأضاف "ليبرمان" اليوم الجمعة، أن أحمد جرار منفذ عملية جنين والتى قتل فيها ربى فعليه أن يعلم أنه مثل الكلب الهارب وأن مسألة بقائه حياً مسألة وقت فقط.

وأعلن "ليبرمان" أمس الخميس ، فشل العملية العسكرية التى نفذتها قوات خاصة إسرائيلية فى مخيم جنين ، لملاحقة المسئولين عن العملية ، موضحاً أن الأمن الإسرائيلى تمكن من معرفة كامل أسماء المنفذين إلا أن صورة ما جرى الليلة الماضية بمدينة جنين لا زال غير واضح.

وأشار ليبرمان إلى أن خلية جنين لم تكن خلية فردية بل خلية منظمة، متوعدًا بالوصول إلى كامل عناصرها، وذلك فى إشارة إلى فشل الجيش فى الوصول إلى كامل المنفذين.