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لافروف: حجب تمويل الأونروا يضر بجهود مساعدة اللاجئين الفلسطينيين

الجمعة، 19 يناير 2018 09:06 م
لافروف: حجب تمويل الأونروا يضر بجهود مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


(رويترز)
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى مؤتمر صحفى للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن قرار الولايات المتحدة حجب تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيقوض بشدة جهود تلبية احتياجات اللاجئين.

وقال لافروف عبر مترجم "هذا القرار، يقوض بطريقة خطرة جهود تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين فى المنطقة، سنتشاور مع كل الأطراف المعنية ونرى ما يمكننا فعله".

وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها قررت دفع 60 مليون دولار لأونروا لكنها ستحجب 65 مليون دولار أخرى كان من المتوقع أن تقدمها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لن تقدم 45 مليون دولار إضافية من المساعدات الغذائية التى تعهدت بتقديمها للفلسطينيين.


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