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كيم كارداشيان تسمى مولودتها الجديدة شيكاجو

الجمعة، 19 يناير 2018 11:20 م
كيم كارداشيان تسمى مولودتها الجديدة شيكاجو كيم كارداشيان


(رويترز)
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أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على تطبيقها اليوم الجمعة إنها أطلقت هى وزوجها مغنى الراب كانى ويست على مولودتهما الجديدة، التى حملت بها أم بديلة، اسم شيكاجو ويست.

والطفلة هى ثالث مولود للنجمين وولدت يوم الإثنين. وأعلنت كارداشيان الاسم دون تفسير ولا تفاصيل بتحديث بسيط على إعلان ولادتها الذى نشرته هذا الأسبوع.

وولد ويست (40 عاما) فى أتلانتا لكنه ترعرع فى شيكاجو. وأنجبت كارداشيان طفلين آخرين من ويست هما نورث (4 أعوام) وسينت (عامان).

وقالت نجمة تلفزيون الواقع إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعدما حذرها الأطباء من مخاطر صحية إذا حملت مجددا.


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