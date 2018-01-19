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قومى المرأة يطلق حملة"صوتك لمصر بكرة" لتوعية السيدات بالنزول فى الانتخابات

الجمعة، 19 يناير 2018 10:49 ص
قومى المرأة يطلق حملة"صوتك لمصر بكرة" لتوعية السيدات بالنزول فى الانتخابات مايا مرسى


كتبت مريم بدر الدين
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أطلق المجلس القومى للمرأة حملة "صوتك لمصر بكرة" والتى تستهدف توعية السيدات بجميع محافظات الجمهورية بأهمية النزول والإدلاء بصوتها فى الانتخابات، وذلك فى إطار استعدادات المجلس للانتخابات القادمة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس عبر حساب المجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المرحلة الأولى من الحملة تتمثل فى تنظيم لقاءات جماهيرية بعواصم المحافظات على مستوى الـ27 محافظة ، فيما تتمثل المرحلة الثانية فى تنظيم لقاءات اقليمية مجمعة على مستوى محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى إطلاق حملة طرق الأبواب بجميع محافظات الجمهورية ، مشيرة إلى أن الأنشطة ستبدأ نهاية شهر يناير الجارى وتمتد حتى منتصف مارس المقبل.

المجلس القومي للمراة
المجلس القومي للمراة

 


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