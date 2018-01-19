فيديو و صور.. "أيام" طه حسين على المسرح برؤية طلاب الثانوية العامة





كتب- أسامة طلعت - تصوير محمد فوزى

فى تجربة فريدة لا تتكرر كثيرا يقبل طلاب الثانوية العامة على عمل مسرحى يروى قصة الأيام لكاتب الكبير دكتور طه حسين المقررة عليهم هذا العام فقد نجح الاستاذ وائل الديب خريج كلية تربية جامعة عين شمس فى تقديم مسرحية الأيام وهى من إخراج الأستاذ إدورد وبطولة طلاب الثانوية العامة.

واكد الديب أن الهدف من العمل المسرحى هو التخفيف عن الطلبة خاصة أن الوزارة دعمت فكرة "مسرحة المناهج".

وأن الطلاب اثناء الامتحان يتذكرون الاجابات من خلال التمثيل وهذا بشهادة الكثير من الطلبة.

كما اكد عمرو عنتر منسق عام المسرحية أن هذا الأمر يعتبر تبسيط للمعلومة كما يتم تكريم الطلاب على امتحانهم للميد تيرم التجريبى وكان العديد من الطلاب قد حصل على الدرجات النهائية من حوالى ١٥ مدرسة.

وأضاف الديب أن العمل الفنى بدون اسفاف بعيدا عن المهرجانات وغيرها ولكنه عمل مسرحى محترم لا يخرج عن النص المدرسى.

فى الاطار نفسه أكد الطلاب على أن هذه المسرحيات ترسخ المنهج داخلهم وهو أمر جيد ويتمنوا لو عمم على جميع المناهج الدراسية



















































































































































































