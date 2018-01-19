فلاح يقتل شقيق زوجته بسبب الخلافات بإحدى قرى المنيا





المنيا - حسن عبد الغفار

تخلص فلاح من شقيق زوجته بسبب خلافات زوجية، إثر مشاجرة وقعت بينهما بسبب رغبة الزوج فى الانفصال عن امرأته.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى، يفيد بحدوث مشاجرة بين فلاح وصهره بإحدى قرى المنيا.

وبالانتقال والفحص تبين قيام "عمرو .ن"، 26 سنة بقتل "إسلام .م"، 25 سنة فران، مقيمين بإحدى قرى المنيا، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات المصاهرة، وتبين من التحريات الأولية أن القاتل تخلص من شقيق زوجته إثر طلب الزوج طلاق زوجت ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.