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فلاح يقتل زوجته ويشعل النيران فيها لإخفاء جريمته بالمنيا

الجمعة، 19 يناير 2018 08:54 م
فلاح يقتل زوجته ويشعل النيران فيها لإخفاء جريمته بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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قتل فلاح زوجته وأشعل فى جثتها النيران لإخفاء معالم جريمته بإحدى قرى مركز المنيا 
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد دكتور منتصر عويضه مدير مباحث المديرية يفيد  مصر ع سيده حرقا داخل منزلها بإحدى قرى المنيا 
 
وعلى الفور انتقل الرائد محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا والعميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية تبين قيام " ع .ز " ، 29 سنه فلاح بقتل زوجته  التي تدعي أ ، م  23 سنه ربه منزل حيث قام بخنقها ووضعها على السرير ثم أشعل النيران بحجرة المنزل لإخفاء معالم الجريمة عن أجهزة الأمن، وإظهاره أن الحادث بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز. 
 
وتبين من تحريات البحث الجنائي أن المتهم كان سيء المعامله لزوجته وأنه لم يسمح لها بالخروج من المنزل وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.
 

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