video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 05:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فرنسا تشكل مجموعة عمل دولية لمراقبة الهجمات بالغازات السامة فى سوريا

الجمعة، 19 يناير 2018 03:02 ص
فرنسا تشكل مجموعة عمل دولية لمراقبة الهجمات بالغازات السامة فى سوريا الرئيس الفرنسى


(رويترز)
إضافة تعليق

طلبت فرنسا من نحو 30 دولة العمل معا للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التى تنفذ باستخدام أسلحة كيماوية وفرض عقوبات على المسؤولين عنها بعد أن أنهت روسيا تحقيقا دوليا فى هجمات بالغاز السام فى سوريا.

وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر لاجتماع لمجلس الأمن الدولى عن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، الخميس، إن فرنسا ستستضيف اجتماعا يوم الثلاثاء فى باريس لإطلاق تلك المبادرة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن من المقرر أن يحضر الوزير ريكس تيلرسون الاجتماع.

وجاء فى الدعوة التى أرسلت للدول واطلعت عليها رويترز، أن المجموعة ستعمل معا "لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها".

وأضافت "من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية وعن المشاركين فى برامجها لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسى ملائما".

وتأتى الخطوة بعد أن أوقفت روسيا حليفة سوريا فى نوفمبر تشرين الثانى تحقيقا دوليا يبحث عن المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية فى سوريا من خلال منعها لمحاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق لثلاث مرات خلال شهر بعد أن وصفته موسكو بأنه تحقيق معيب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أكراد سوريا يتحدون "أردوغان": أراضينا مقبرة للغزاة

العالم هذا المساء بالصور.. أكراد سوريا يتحدون أردوغان: أراضينا مقبرة للغزاة.. عاصفة ثلجية تضرب أوروبا وتعطل الحركة بألمانيا.. اتفاقية بين باريس ولندن لمراقبة الهجرة على الحدود بينهما.. مصرع 52 شخصا فى كازاخستان

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العالم

اخبار فرنسا



لا تفوتك
الرئيس السيسى: تطوير التعليم فى مصر يحتاج 220 مليار جنيه سنويا (فيديو)

الرئيس السيسى: تطوير التعليم فى مصر يحتاج 220 مليار جنيه سنويا (فيديو)

طارق عامر: " 95 مليار دولار دخلوا مصر فى عام واحد بعد تحرير سعر الصرف"

طارق عامر: " 95 مليار دولار دخلوا مصر فى عام واحد بعد تحرير سعر الصرف"

فيديو.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتى فى اليونسكو"

فيديو.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتى فى اليونسكو"

إيهاب جلال يعلق على فيديو الأهلى الساخر من الزمالك

إيهاب جلال يعلق على فيديو الأهلى الساخر من الزمالك

من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى

من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى

"لا حياء فى العلم".. خبراء الطب ينقسمون حول تدريس الجنس بالمدارس والجامعات.. أطباء الذكورة يطالبون بتوعية الطلبة لمنع التحرش.. وأساتذة طب نفسى: يجب وضع منهج لا يجرح أحاسيس الطلاب.. ويؤكدون: النت شتت مجتمعنا

"لا حياء فى العلم".. خبراء الطب ينقسمون حول تدريس الجنس بالمدارس والجامعات.. أطباء الذكورة يطالبون بتوعية الطلبة لمنع التحرش.. وأساتذة طب نفسى: يجب وضع منهج لا يجرح أحاسيس الطلاب.. ويؤكدون: النت شتت مجتمعنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة