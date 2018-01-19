فاروس يكرر توصياته بزيادة الوزن النسبى على سهم بنك قطر الوطنى





كتب هانى الحوتى

كرر بنك الاستثمار فاروس، توصياته بزيادة الوزن النسبى على سهم بنك قطر الوطنى الذى تبلغ قيمته العادلة 60 جنيهًا، وتوقع البنك أن يزيد قرار زيادة نسبة الأسهم الحرة التداول من 2.8% إلى 5% إمكانية ارتفاع سعر السهم مستقبلاً.

ويتداول السهم عند مضاعف قيمة دفترية مقداره 1.5 مرة، ومضاعف ربحية مقداره 6.1 مرة لعام 2018، أما على مستوى القطاع المصرفى المصرى بأكمله، بما فى ذلك البنك التجارى الدولى CIB ، يبلغ متوسط القيمة الدفترية 2.0 مرة، ومتوسط مضاعف الربحية 8.9 مرة لعام 2018.

وأرجع البنك، فى مذكرة لقسم البحوث، تراجع صافى دخل بنك قطر الوطنى الأهلى بنسبة 16% على أساس ربعى إلى انخفاض صافى الدخل من الفائدة 14% ربعيًا، انخفاض صافى الدخل من غير الفائدة 7% ربعيًا، ارتفاع معدل التكلفة إلى الدخل من 22% فى الربع الماضى إلى 28% فى الربع الراهن، بعدما ارتفعت النفقات التشغيلية 18% على أساس ربعى، وانخفض الدخل التشغيلى 5%، زيادة حجز المخصصات بنسبة 102% على أساس ربعي، بينما بلغت نسبة تكلفة المخاطر 1.1% فى الربع الرابع مقارنة مع 0.6% فى الربع الثالث من عام 2017.

كما أرجعت الارتفاع الربعى فى إجمالى القروض لتبلغ 6.4% فى الربع الرابع مقارنة مع 4.5% فى الربع الثالث، إلى التمويلات المقدمة إلى قطاعى الشركات (6.4%) والتجزئة (6.2%)، وهذا النمو شمل أيضًا الودائع البنكية التى زادت بنسبة 10% على أساس ربعى فى الربع الرابع، مقارنة مع 3.4% فى الربع الثالث، مسجلة سنويًا ارتفاعًا نسبته 16.9%.

وسجل البنك نسبة القروض إلى الودائع مقدارها 63.9%، حيث تعد من ضمن النسب الأعلى فى السوق، وانخفضت استثمارات أذون الخزانة وسنداتها انخفاضًا طفيفًا بواقع 100 نقطة أساسية لتستقر عند 30%، وشكلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 17% من إجمالى المحفظة فى الفترة المنتهية فى 17 ديسمبر فى ضوء ما استقر عليه البنك المركزى المصرى، بينما تبلغ النسبة المستهدفة 20% بحلول عام 2019.

وقال البنك، إن ضعف هوامش البنك أصاب جانبا إلى جنب صافى هامش الفائدة لتسجل 4.8% فى الربع الرابع مقارنة مع 5.3% فى الربع الثالث، وأرجع انكماش الهوامش إلى زيادة مصروفات الفائدة بوتيرة أسرع من الدخل من الفائدة، حيث إن الدخل ارتفع بنسبة 8% ربعيًا بينما المصروفات ارتفعت بنسبة 16% على أساس ربعى، وارتفعت نسبة صافى الرسوم والعملات 1% على أساس ربعى مقارنة مع متوسط مقداره 7% عن السبعة أرباع الماضية.

وانخفض معدل القروض المتعثر سدادها من 2.4% فى الربع الثالث إلى 2.2% فى الربع الرابع، مع زيادة كبيرة فى معدل غطاء المخصصات عند 203% نتيجة ارتفاع تكلفة المخاطر عند 1.1% مقارنة مع 0.9% فى الربع الماضى، وواجهت نسبة كفاية رأس المال ضغوطًا ربعية لتنخفض من 16.8% فى الربع الثالث إلى 15.8% فى الرابع، لأن الأصول المرجحة للمخاطر زادت بنسبة 5.6% ربعيًا مقارنة مع متوسط الأرباع الثلاثة الماضية البالغ 1.7%، مع ذلك، استقرت نسبة كفاية رأس المال أعلى الحد الأدنى الإلزامى الذى أقره المركزى المصرى عند 11.25% فى عام 2017.

اقترحت إدارة البنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع جنيه عن كل سهم فى ضوء صافى الدخل الذى سجله البنك فى 2017، لتبلغ نسبة التوزيع 16%، والعائد 2%، واقترحت أيضا توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجانى لكل عشرة أسهم، بهدف زيادة رأس مال البنك المدفوع من 8.9 مليار إلى 9.8 مليار جنيه، ممولة من الاحتياطى العام.