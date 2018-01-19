غرفة الملابس الجاهزة: نستهدف الانتشار بالقرى والمحافظات وإيجاد فرص عمل

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قال المهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن خطة الغرفة خلال عام 2018، تهدف إلى إقامة عدد من المشروعات والخروج من الوادى الضيق والانتشار فى كل القرى والمحافظات، وإيجاد فرص عمل لأكبر عدد ممكن من الشباب.

وأضاف عبد السلام - فى تصريحات صحفية: مصر تعانى من مشكلة البطالة، لذلك تهدف الغرفة خلال العام الجارى للعمل على استكمال إقامة مشروعين بدأت فى تنفيذهما منذ العام الماضى، الأول مشروع "شغلك فى قريتك" ويهدف إلى إقامة ألف وحدة، من خلال إنشاء مصانع داخل القرى نفسها.

وأشار إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع "اتحاد الصناعات المصرية" وإئتلاف "دعم مصر" ويعمل بكل مصنع ما لا يقل عن 300 عامل، لافتا إلى أن المشروع الثانى هو"شغلك جنب بيتك"، وتم افتتاح نحو 13 وحدة حتى الآن، منوها بأن الغرفة تستهدف خلال العام الجارى إقامة ما بين من 50 إلى 60 وحدة منهم 13 وحدة سيتم افتتاحهم قريبا بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف أنه سيتم تقييم تلك التجربة ومعرفة مدى تحقيقها للأهداف المطلوبة وخدمة المجتمع فى الريف، ليتم الإنتقال بعد ذلك إلى محافظات الصعيد.