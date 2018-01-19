غدًا..حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمنا واحد" بمكتبة دمنهور

غدًا..حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دمنا واحد" بمكتبة دمنهورالجمعة، 19 يناير 2018 11:19 م
التبرع بالدم _ أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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صرحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، عن قيام مديرية الصحة غدًا السبت احتفالية كبرى لحملة التبرع بالدم تحت شعار "دمنا واحد" بالتنسيق مع المركز القومي لنقل الدم ، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور ، بحضور العديد من الشخصيات الشعبية والتنفيذية و السياسية والجمعيات الخيرية ، ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الدكتورعلاء عثمان مدير مديرية الصحة بالبحيرة ، إن خدمات بنوك الدم بالقطاع الصحى شهدت طفرة هائلة فى التطوير والتحديث والارتقاء بمستوها ، حيث بلغ إجمالى عدد بنوك الدم 18 بنك دم على مستوى مستشفيات المحافظة بالإضافة لتكثيف حملات التبرع بالدم لسد العجز فى فصائل الدم ومشتقاتة من اجل مصلحة المريض .
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