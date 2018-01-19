video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 03:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

غدا.. أولى جلسات استئناف هبة قطب على حبسها بتهمة إصابة كهربائى بالخطأ

الجمعة، 19 يناير 2018 01:00 ص
غدا.. أولى جلسات استئناف هبة قطب على حبسها بتهمة إصابة كهربائى بالخطأ الدكتورة هبة قطب استشارى العلاقات الأسرية


كتب سليم على
إضافة تعليق

تنظر محكمة جنح مستأنف العجوزة، غدا السبت، أولى جلسات نظر استئناف الدكتورة هبة قطب استشارى العلاقات الأسرية، على حكم حبسها شهرا، فى اتهامها بإصابة كهربائى سيارات عن طريق الخطأ.

 كانت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سليم سليم، قضت بالحبس شهر والكفالة 10 آلاف جنيه، والغرامة 10 آلاف كتعويض مدنى، على الدكتورة هبة قطب.

وتبيَّن من تحقيقات النيابة فى القضية رقم 14631 جنح العجوزة لسنة 2017، أن كهربائى سيارات تقدم ببلاغ أفاد فيه أنه في أثناء وجوده فى الشارع بالعجوزة لإصلاح سيارة، فوجئ بمرور المشكو فى حقها بسيارتها الخاصة على قدمه، ما تسبب فى تهتك أربطة قدمه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إخلاء سبيل ميكانيكى بعد اتهامه بسب وإتلاف سيارة الدكتورة هبة قطب

ضبط ميكانيكى لاعتدائه بالسب على الدكتورة هبة قطب وتحطيم سيارتها بالعجوزة

محكمة جنح العجوزة

استئناف هبة قطب

إصابة كهربائى بالخطأ

كفالة

حبس



لا تفوتك
الرئيس السيسى: تطوير التعليم فى مصر يحتاج 220 مليار جنيه سنويا (فيديو)

الرئيس السيسى: تطوير التعليم فى مصر يحتاج 220 مليار جنيه سنويا (فيديو)

طارق عامر: " 95 مليار دولار دخلوا مصر فى عام واحد بعد تحرير سعر الصرف"

طارق عامر: " 95 مليار دولار دخلوا مصر فى عام واحد بعد تحرير سعر الصرف"

فيديو.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتى فى اليونسكو"

فيديو.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتى فى اليونسكو"

إيهاب جلال يعلق على فيديو الأهلى الساخر من الزمالك

إيهاب جلال يعلق على فيديو الأهلى الساخر من الزمالك

من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى

من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى

"لا حياء فى العلم".. خبراء الطب ينقسمون حول تدريس الجنس بالمدارس والجامعات.. أطباء الذكورة يطالبون بتوعية الطلبة لمنع التحرش.. وأساتذة طب نفسى: يجب وضع منهج لا يجرح أحاسيس الطلاب.. ويؤكدون: النت شتت مجتمعنا

"لا حياء فى العلم".. خبراء الطب ينقسمون حول تدريس الجنس بالمدارس والجامعات.. أطباء الذكورة يطالبون بتوعية الطلبة لمنع التحرش.. وأساتذة طب نفسى: يجب وضع منهج لا يجرح أحاسيس الطلاب.. ويؤكدون: النت شتت مجتمعنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة