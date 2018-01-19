غدا.. أولى جلسات استئناف هبة قطب على حبسها بتهمة إصابة كهربائى بالخطأ

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تنظر محكمة جنح مستأنف العجوزة، غدا السبت، أولى جلسات نظر استئناف الدكتورة هبة قطب استشارى العلاقات الأسرية، على حكم حبسها شهرا، فى اتهامها بإصابة كهربائى سيارات عن طريق الخطأ.

كانت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سليم سليم، قضت بالحبس شهر والكفالة 10 آلاف جنيه، والغرامة 10 آلاف كتعويض مدنى، على الدكتورة هبة قطب.

وتبيَّن من تحقيقات النيابة فى القضية رقم 14631 جنح العجوزة لسنة 2017، أن كهربائى سيارات تقدم ببلاغ أفاد فيه أنه في أثناء وجوده فى الشارع بالعجوزة لإصلاح سيارة، فوجئ بمرور المشكو فى حقها بسيارتها الخاصة على قدمه، ما تسبب فى تهتك أربطة قدمه.