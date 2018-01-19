طارق شبكة: المدن الذكية تساهم فى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه





كتب حسن رمضان

أكد المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS والخبير فى مجال المدن الذكية، أن مصر مؤهلة ليكون بداخلها مدن ذكية، لافتا إلى أن الوصول لمفهوم المدينة الذكية يتطلب وجود تجهيز متكامل لكافة الخدمات، حيث أن المدن الذكية تعتمد على تكامل عناصر التشغيل سواء الطرق أو الكهرباء أو المياه، ويتم الربط بينها جميعا بشكل إلكترونى.

وأضاف شبكة، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر نغم إف إم، أن تأهيل المنازل لتصبح منازل ذكية بات أمرا سهلا، ولا يتطلب تكاليف مادية كبيرة.

وأشار شبكة، إلى أن شبكة البنية التحتية فى مصر قد لا تكون غير كافية لإنشاء عدة مدن ذكية فى الوقت الراهن، ولكن يجب أن نضع هذا الأمر فى الاعتبار عند تأسيس المدن الجديدة، بحيث تخضع جميع المرافق والشبكات لنظم إلكترونية حديثة.

وشدد شبكة، على أن المدن الذكية تمنح المواطن أكبر قدر من الراحة والرفاهية، بجانب التوفير والترشيد فى الاستهلاك سواء على مستوى توفير الطاقة أو المياه، بجانب تحسين كفاءة التشغيل.

ويعد برنامج يلا أونلاين أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى تمام الرابعة مساء، عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، وتنتجه شركة pod بالتعاون مع بروموميديا.