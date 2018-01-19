ضرب مسيحى بالعصا عقاباً له على بيع الكحول فى إندونيسيا

ضرب مسيحى بالعصا عقاباً له على بيع الكحول فى إندونيسياالجمعة، 19 يناير 2018 03:57 م
الرئيس الإندونيسى
باندا آتشيه (أ ف ب)
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تلقى مسيحى ضربات بالعصا الجمعة، فى مكان عام فى أتشيه، لأنه باع الكحول، من قبل مواطنين.
وكان الرجل الواقف على منصة يتلوى من الألم بعدما تلقى عشر ضربات على ظهره، وسط هتافات الناس وبينهم أطفال، وتوقف الضرب فترة وجيزة أتاحت للطبيب الكشف عليه، فقال انه يستطيع تلقى الضربات الست والعشرين المتبقية.
أوقف سيمبولون فى أكتوبر وحكم عليه ب 36 ضربة بالعصا لأنه باع الكحول.
وكان سيمبولون يوم الجمعة واحدا من المدانين العشرة -ثمانية رجال وامرأتان- الذين تعرضوا للجلد، عبر ممارسة البغاء والقوادة والقمار.
ويناهز عدد سكان اتشيه خمسة ملايين نسمة 98% منهم مسلمون.
وحكم على شابين فى العشرين من العمر العام الماضى بالضرب بالعصا لانهما أقاما علاقات جنسية مثلية.
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