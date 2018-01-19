ضبط 4 مصانع غير مرخصة و10أطنان دقيق مدعم بحملة تموينية بالقليوبية





القليوبية نيفين طه

نفذت مباحث التموين بالقليوبية بالاشتراك مع مديرية التموين حملة تموينية مكبرة على مدينة بنها وشبرا الخيمة أسفرت عن ضبط 4 مصانع غير مرخصة و10 أطنان دقيق مهرب.

كانت تعليمات مدير أمن القليوبية، لمدير مباحث التموين بالقليوبية بقيام ضباط مباحث التموين بحمله تموينية على مدينة بنها وشبرا الخيمة، أسفرت الحملة عن ضبط "أحمد. ا." صاحب مصنع شطف وحفر وتشغيل الزجاج، وذلك لادارتة المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع 2 ماكينة حفر زجاج ، 1 ماكينة تزيين الزجاج ، 1 شطف الزجاج ، 50 لوح زجاج مقاسات مختلفة تحت التصنيع، 25 مرايا مقاسات مختلفة منتج نهائى، و"عطية. ل"، المدير المسئول عن مصنع كرتون، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع "1 ماكينة تضليع كرتون، 1 مقص، - 1 ماكينة شطف وكسر زجاج ، 1 ماكينة دبوس، 10500 كرتونة جاهزة للبيع 3000 كرتونة تحت التجهيز ، 10 بكرة كرتون لزوم التشغيل.

كما تم ضبط "هانى. س"، المدير المسئول عن مصنع بلاستيك وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع" 2 ماكينة كبس ، 1 قفاص برانيك، 5 طن بلاستيك خام لزوم التصنيع، 5000 قفص برانيك بلاستيك جاهز للبيع، و"أشرف. ع"، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع" 15 شيكارة ملح طعام، 30 برميل مملوء قفاص جزر مخلل تحت التجهيز زنة البرميل 100 كجم ، 20 برميل مملوء لفت تحت التجهيز وزن البرميل 800 كجم ، 10 براميل مخلل مشكل جاهز للبيع .

كما تمكن المقدم جمال عزب الضابط بقطاع الأول على الطريق الدائرى دائرة قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط"محمد. ف" 36 سنة سائق السيارة رقم ق ع ب 6852 ومحمل عليها ( 200 ) شيكارة دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة استخراج 82 % زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن ( 10 أطـنان ) من إنتاج مطاحن الصفوة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.