ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ من ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي مهربة من مخابز المحمودية التابعة لمحافظة البحيرة لبيعها بمدينة فوه التابعة لمحافظة كفر الشيخ كعلف للأسماك ، تحرر المحضر الازم ، وجاري العرض على النيابة المختصة .

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأن مديرية تموين كفر الشيخ برئاسة عماد حبيب وكيل وزارة التموين ، تلقت معلومات تفيد بوجود مواطنين يجمعوا الدقيق البلدي من المخابز من مدينة المحمودية وجلبها إلى مدينة فوه لإعادة بيعها في السوق السوداء كعلف للماشية ومزارع الأسماك.

وأضاف الهابط ل " اليوم السابع " ،وجهه عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل حملة بإدارة تموين فوه تحت إشراف عطية حسان مدير الإدارة وعضوية محمد منصور رئيس قسم الرقابة التموينية بفوه ، و أحمد سمير أبوسمره المفتش بقسم الرقابةبالإدارة واستهدفت الحملة المكان محل المعلومات والتي أسفرت عن ضبط 23-شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز موضعه بجوار كوبري المحمودية فوه منتظره تحميلها وتم مراقبة المكان فترة طويلة الا انه لم يقترب منها احد وعليه تم ضبطها والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها ،وتحرر المحضر رقم 943/2018 جنح فوه ضد مجهول ، وجاري العرض على النيابة العام المختصة.