ضبط 2054 مخالفة مرووية فى حملة مكبرة بالفيوم

حملة امنية - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
إضافة تعليق
شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، ضبطت خلالها 5 قضايا سلاح نارى بدون ترخيص، و3 قضايا سلاح أبيض.
كما ضبطت أجهزة الأمن، متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، و15 قضية متنوعة فى مجال المسطحات، و38 قضية متنوعة فى مجال الأسواق، و17 قضية متنوعة فى مجال الآداب، و41 قضية تموينية متنوعة، و2054 مخالفة مرورية، وتم تنفيذ 623 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، و371 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية، وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.
إضافة تعليق
5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف
"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة