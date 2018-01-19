ضبط 2054 مخالفة مرووية فى حملة مكبرة بالفيوم





الفيوم - رباب الجالى

شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، ضبطت خلالها 5 قضايا سلاح نارى بدون ترخيص، و3 قضايا سلاح أبيض.

كما ضبطت أجهزة الأمن، متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، و15 قضية متنوعة فى مجال المسطحات، و38 قضية متنوعة فى مجال الأسواق، و17 قضية متنوعة فى مجال الآداب، و41 قضية تموينية متنوعة، و2054 مخالفة مرورية، وتم تنفيذ 623 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، و371 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية، وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.