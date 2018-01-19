ضبط 157 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 862 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 862 حكمًا متنوعًا، منها 625 حكمًا جزئيًا و43 حكم مستأنف 166 حكم غرامات، و4 هاربين من أحكام جنائية، و24 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 4180 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

وتمكنت الحملة من ضبط 157 متهمًا هاربا محكومًا عليه، كما تم القبض على كلا من المتهم "ايهاب.ع.ع"36 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3797 لسنة 2014 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سلاح نارى"، والمتهم "هشام.ح.ال" 37 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم أول الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 330 لسنة 2017 جنايات مركز أبوصوير والمقضى فيها بالسجن 7 سنوات بتهمة "استيلاء" والمتهم "طارق.ف.ا" 39 عاما محاسب ومقيم مصر القديمة محافظة القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 24992 لسنة 2008 جنايات مصر القديمة والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة"تزوير"، والمتهم "محمد.ع.ح" 34 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 8775 لسنة 2016 جنايات مركز أبو صوير والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "عاهة مستديمة".

وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.