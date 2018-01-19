video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 157 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 862 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 19 يناير 2018 10:02 م
ضبط 157 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 862 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية


الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 862 حكمًا متنوعًا، منها 625 حكمًا جزئيًا و43 حكم مستأنف 166 حكم غرامات، و4 هاربين من أحكام جنائية، و24 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 4180 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

وتمكنت الحملة من ضبط 157 متهمًا هاربا محكومًا عليه، كما تم القبض على كلا من المتهم "ايهاب.ع.ع"36 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3797 لسنة 2014 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سلاح نارى"، والمتهم "هشام.ح.ال" 37 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم أول الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 330 لسنة 2017 جنايات مركز أبوصوير والمقضى فيها بالسجن 7 سنوات بتهمة "استيلاء" والمتهم "طارق.ف.ا" 39 عاما محاسب ومقيم مصر القديمة محافظة القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 24992 لسنة 2008 جنايات مصر القديمة والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة"تزوير"، والمتهم "محمد.ع.ح" 34 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 8775 لسنة 2016 جنايات مركز أبو صوير والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "عاهة مستديمة".

وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 3 أشقاء وعاطل بتهمة التنقيب عن الآثار فى التل الكبير بالاسماعيلية

الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الاسماعيلية

حملة امنية

تنفيذ احكام



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت

فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت

تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟

تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

تعرف على أهداف مشروع تطوير قصر العينى ( 2020 ) فى 16 نقطة

تعرف على أهداف مشروع تطوير قصر العينى ( 2020 ) فى 16 نقطة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة