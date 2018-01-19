video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط محام هارب من تنفيذ 132 حكما بالحبس فى الإسكندرية

الجمعة، 19 يناير 2018 11:46 ص
ضبط محام هارب من تنفيذ 132 حكما بالحبس فى الإسكندرية المتهم


الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

تمكن ضباط تنفيذ أحكام الإسكندرية، بقيادة العميد شريف التلوانى، حملة مكبرة لضبط الهاربين، والخارجين على القانون بمختلف دوائر المحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير البحث الجنائى.

أسفرت الحملة عن ضبط ف ر ع    محمد 47 سنة محام ، مقيم مركز أبو النمرس ،  محافظة الجيزة ، المحكوم عليه   في 132  حكم حبس جزئي ومستأنف فى قضايا " نصب - تبديد -  ضرب - مباني  " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالسجن لمدة 119 سنة.

وتم ضبط  م م ع  24 سنة سائق ، مقيم دائرة قسم أول 6 أكتوبر ، محافظة الجيزة .. السابق إتهامه في 4 قضايا " مخدرات " والمحكوم عليه في عدد  3 قضايا " مخدرات " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 18 سنه . 

وتم ضبط  ز ا ز  سن 26 ميكانيكي ، مقيم دائرة قسم شرطة الباجور .. محافظة المنوفية .. السابق إتهامه في  4  قضايا" مخدرات – سلاح أبيض – نشل – آداب عامه " والمحكوم عليه "غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات  . 

وتم ضبط  ا س ع  54 سنة صاحب محل أحذية ، مقيم شارع زهران .. دائرة قسم أول المنتزه .. المحكوم عليه في   عدد 23 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا " تبديد " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 15 سنة.

وتم ضبط  ا ا م  29 سنة عاطل مقيم القبارى ، دائرة قسم مينا البصل، المحكوم عليه في القضية غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات .

وتم ضبط  ا م ا  51 سنة حلاق ، مقيم دائره قسم الدخيله،  المحكوم عليه في عدد 53 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا " مبانى  " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 12 سنة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية يضبط صاحب مخبز بحوزته ماكينات صرف خبز وبطاقات تموين

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

امن اسكندريه



لا تفوتك
4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة