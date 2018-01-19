ضبط محام هارب من تنفيذ 132 حكما بالحبس فى الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكن ضباط تنفيذ أحكام الإسكندرية، بقيادة العميد شريف التلوانى، حملة مكبرة لضبط الهاربين، والخارجين على القانون بمختلف دوائر المحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير البحث الجنائى.

أسفرت الحملة عن ضبط ف ر ع محمد 47 سنة محام ، مقيم مركز أبو النمرس ، محافظة الجيزة ، المحكوم عليه في 132 حكم حبس جزئي ومستأنف فى قضايا " نصب - تبديد - ضرب - مباني " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالسجن لمدة 119 سنة.

وتم ضبط م م ع 24 سنة سائق ، مقيم دائرة قسم أول 6 أكتوبر ، محافظة الجيزة .. السابق إتهامه في 4 قضايا " مخدرات " والمحكوم عليه في عدد 3 قضايا " مخدرات " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 18 سنه .

وتم ضبط ز ا ز سن 26 ميكانيكي ، مقيم دائرة قسم شرطة الباجور .. محافظة المنوفية .. السابق إتهامه في 4 قضايا" مخدرات – سلاح أبيض – نشل – آداب عامه " والمحكوم عليه "غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات .

وتم ضبط ا س ع 54 سنة صاحب محل أحذية ، مقيم شارع زهران .. دائرة قسم أول المنتزه .. المحكوم عليه في عدد 23 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا " تبديد " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 15 سنة.

وتم ضبط ا ا م 29 سنة عاطل مقيم القبارى ، دائرة قسم مينا البصل، المحكوم عليه في القضية غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات .

وتم ضبط ا م ا 51 سنة حلاق ، مقيم دائره قسم الدخيله، المحكوم عليه في عدد 53 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا " مبانى " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 12 سنة.