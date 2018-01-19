ضبط ربة منزل هاربة من 54 حكما بالقليوبية

حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية، وأسفرت الحملة عن ضبط ربة منزل هاربة من 54 حكما، تم التحفظ على المتهمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كان قد تمكن المقدم إيهاب تادرس رئيس مباحث إدارة الترحيلات، أثناء قيامه بحملة على المترددين على المحاكم، تمكن من ضبط "ا. ا" 50 سنة ربة منزل، مقيمة دائرة قسم أول بنها، وهاربة من 54 حكما، تم التحفظ على المتهمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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