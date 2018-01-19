ضبط ثلاثة عاطلين بـ1500قرص مخدر بشبرا الخيمة





القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، القبض على ثلاثة عاطلين، بحوزتهم 1500 قرص مخدر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات سرية للرائد أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيام كلا من "إبراهيم. ص" 37 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 19 قضية، و"سامح. ت" 26 سنة عاطل، و"أحمد. ر" 24 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين، بممارسة نشاط إجرامى فى الاتجار بالأقراص المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزتهم (1500) قرص مخدر، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى 3710 جنيهات، 5 هواتف محمولة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1139 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.