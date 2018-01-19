ضابط مرور بالإسكندرية يستجيب لاستغاثة مواطن قبل محاولة خطفه





الإسكندرية- أسماء على بدر

تمكن ضابط بإدارة مرور الإسكندرية من إحباط محالة اختطاف موظف بنك اثناء التعدى عليه بالضرب داخل سيارته بهدف الخطف وسرقة سيارته الخاصة.

بدأت الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة محرم بك من أحد الضباط بإدارة المرور بأنه أثناء مروره بالطريق الصحراوي، منطقة كارفور ،دائرة القسم ،تناهى إلى سمعه استغاثة أحد الأشخاص من داخل السيارة رقم ن ص ط 349 مصر ،باستطلاع الأمر تبين قيام م س ح 37 سنة عاطل ،مقيم مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة " قائد السيارة"، م م خ 25 سنة عامل ،مقيم مركز كفر الدوار ،محافظة البحيرة ، بالتعدي بالضرب على م س ا 47 سنة موظف ببنك مصر مقيم قرية أبيس الثامنة دائرة القسم داخل السيارة المشار إليها ، محدثين إصابته بكدمات بالوجه وجرح رضي باليد اليسري .. فتمكن من ضبطهما.

وبسؤال المجني عليه، قرر بأنه أثناء توجهه لعمله مستقلاً سيارته رقم س هـ ط 4293 مصر بالطريق الصحراوي ،دائرة القسم ، فوجئ بالمذكورين " وآخر هارب " بافتعال حادث سيارة معه وقيامهما بإصطحابه عنوه داخل السيارة المضبوطة، والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها وتمكن المتهم الهارب من سرقة سيارته.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب ع ر ح مقيم كفر الدوار ،محافظة البحيرة ، بتحريض من م ا ح ، المقيم بقرية أبيس السادسة مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة ، على خطف المجني عليه لإكراهه للتوقيع على إيصالات أمانه لوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم ، من ضبط سيارة المجني عليه " متروكة " بقرية أبيس الثامنة-دائرة القسم ، وتم التحفظ على المتهمين والسيارتين المضبوطتين، و كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط المتهمين الهاربين وتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين، للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى.