صور.. وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لمستشفي علاج الأورام بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

وضع محمد بدر محافظ الأقصر، والسفير جمعة الجنيبى سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربي حجر الأساس للمرحلة المرحلة الثالثة من مستشفي علاج الأورام بمدينة طيبة شمال الأقصر، وذلك حسب بيان صحفي للمستشفي.

حضر احتفالية وضع حجر الأساس ولفيف من الفنانين والرياضيين وقيادات مستشفي شفاء الأورمان من بينهم المطربة أحلام ، والفنانة إيمى سمير غانم، وبشرى ، وهانى رمزى، ونهال عنبر، ومنال سلامة والكابتن مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة المصري، وميرفت التلاوى الوزيرة السابقة إضافة لمسؤولى ومنسقي ماراثون زايد الخيرى الذي اختتمت فعالياته اليوم بالأقصر بمشاركة نحو 7 آلاف متسابق ومتطوع.

وتفقد الضيوف أقسام المستشفي المختلفة من بينها قسم علاج اليوم الواحد ، والعلاج الكيماوي، والعلاج الاشعاعى، وصيدلية المستشفي ، وغرف المرضي المقيمين واستمعوا لشرح مفصل من الأطباء عن مراحل العلاج والأجهزة المتطورة التي تستخدم في عملية العلاج.

واستمع الضيوف لشرح مفصل حول مخططات المستشفى للمرحلة الثالثة من ناحية الإنشاءات والأجهزة الطبية ووحدات أبحاث أمراض السرطان من اجل تحقيق هدف المستشفى بان تصبح مستشفي متكاملة لعلاج وأبحاث إمراض السرطان بالمجان في الشرق الأوسط.

وستتعدى تكلفة إنشاء المستشفي بعد إتمام الإنشاءات بالمرحلة الثالثة مليار و200 مليون جنيه حيث تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء وتجهيز مبنى طوارئ متكامل يحتوى على قسم أشعة يشمل رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية "سونار" فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان وعيادات متخصصة في أمراض القلب و الأسنان و الرمد و رسم المخ ورسم العضلات لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، إضافة لإنشاء وتجهيز أول معمل أبحاث متكامل في أمراض السرطان في الصعيد وأكاديمية تمريض متقدمة.



وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لمستشفي علاج الأورام بالأقصر



جانب من وضع حجر الأساس بحضور السفير الاماراتى ووفد من الفنانين



نجوم الفن والمجتمع خلال وضع حجر الاساس بالمستشفي



المطربة الخليجية احلام خلال وضع حجر الاساس



المحافظ وقيادات الامارات خلال وضع حجر الاساس



نهال عنبر واحلام وقيادات المستشفي خلال وضع حجر الاساس