video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 07:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لمستشفي علاج الأورام بالأقصر

الجمعة، 19 يناير 2018 09:26 م
صور.. وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لمستشفي علاج الأورام بالأقصر وضع حجر الأساس بحضور السفير الاماراتى ووفد من الفنانين


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

وضع محمد بدر محافظ الأقصر، والسفير جمعة الجنيبى سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربي حجر الأساس للمرحلة المرحلة الثالثة من مستشفي علاج الأورام بمدينة طيبة شمال الأقصر، وذلك حسب بيان صحفي للمستشفي.

حضر احتفالية وضع حجر الأساس  ولفيف من الفنانين والرياضيين  وقيادات مستشفي شفاء الأورمان من بينهم المطربة أحلام ، والفنانة إيمى سمير غانم، وبشرى ، وهانى رمزى، ونهال عنبر، ومنال سلامة والكابتن مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة المصري، وميرفت التلاوى الوزيرة السابقة إضافة لمسؤولى ومنسقي ماراثون زايد الخيرى الذي اختتمت فعالياته اليوم بالأقصر بمشاركة نحو 7 آلاف متسابق ومتطوع.

وتفقد الضيوف أقسام المستشفي المختلفة من بينها قسم علاج اليوم الواحد ، والعلاج الكيماوي، والعلاج الاشعاعى، وصيدلية المستشفي ، وغرف المرضي المقيمين واستمعوا لشرح مفصل من الأطباء عن مراحل العلاج والأجهزة المتطورة التي تستخدم في عملية العلاج.

واستمع الضيوف لشرح مفصل حول مخططات المستشفى للمرحلة الثالثة من ناحية الإنشاءات والأجهزة الطبية ووحدات أبحاث أمراض السرطان من اجل تحقيق هدف المستشفى  بان تصبح مستشفي متكاملة لعلاج وأبحاث إمراض السرطان بالمجان في الشرق الأوسط.

وستتعدى تكلفة إنشاء المستشفي بعد إتمام الإنشاءات بالمرحلة الثالثة مليار و200 مليون جنيه حيث تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء وتجهيز مبنى طوارئ متكامل يحتوى على قسم أشعة يشمل رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية "سونار" فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان وعيادات متخصصة في أمراض القلب و الأسنان و الرمد و رسم المخ ورسم العضلات لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة  لمرضى السرطان بالصعيد، إضافة لإنشاء وتجهيز أول معمل أبحاث متكامل في أمراض السرطان في الصعيد وأكاديمية تمريض متقدمة.

وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لمستشفي علاج الأورام بالأقصر
وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لمستشفي علاج الأورام بالأقصر

 

جانب من وضع حجر الأساس بحضور السفير الاماراتى ووفد من الفنانين
جانب من وضع حجر الأساس بحضور السفير الاماراتى ووفد من الفنانين

 

نجوم الفن والمجتمع خلال وضع حجر الاساس بالمستشفي
نجوم الفن والمجتمع خلال وضع حجر الاساس بالمستشفي

 

المطربة الخليجية احلام خلال وضع حجر الاساس
المطربة الخليجية احلام خلال وضع حجر الاساس

 

المحافظ وقيادات الامارات خلال وضع حجر الاساس
المحافظ وقيادات الامارات خلال وضع حجر الاساس

 

نهال عنبر واحلام وقيادات المستشفي خلال وضع حجر الاساس
نهال عنبر واحلام وقيادات المستشفي خلال وضع حجر الاساس

 

جانب من مشاركة الفنانين بوضع حجر اساس المستشفي
جانب من مشاركة الفنانين بوضع حجر اساس المستشفي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير الإمارات وقيادات ماراثون زايد بالأقصر يضعون حجر الأساس للمرحلة الثالثة لمستشف علاج السرطان بالمجان.. يتفقدون غرف الكيماوى والعناية المركزة.. ويوزعون هدايا وآى باد على المرضى والموظفين

الاقصر

اخبار الاقصر

مستشفي اورام الاقصر

اخبار مصر

دعم مرضي السرطان

اخبار المحافظات



لا تفوتك
10 اختصاصات للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للإنتخابات .. تعرف عليها

10 اختصاصات للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للإنتخابات .. تعرف عليها

الصحة: لا مساس بتسعيرة أدوية الأمراض المزمنه ونراعى حالة المرضى

الصحة: لا مساس بتسعيرة أدوية الأمراض المزمنه ونراعى حالة المرضى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد.. رسائل السيسي للمصريين فى جلسة "اسأل الرئيس"

شاهد.. رسائل السيسي للمصريين فى جلسة "اسأل الرئيس"

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة