صور.. وزيرة الثقافة تشارك في حفل الموسيقار زامفير

صور.. وزيرة الثقافة تشارك في حفل الموسيقار زامفيرالجمعة، 19 يناير 2018 11:20 م
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
كتبت أمل علام - تصوير كريم عبد العزيز
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شاركت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في حفل الموسيقار العالمى زامفير والذي يقيمه لإحياء ختام الجمعية الدولية للأورام برئاسة الدمتور هشام الغزالى.
ومن المتوقع ان يتم رصد مبلغ الحفل الخيري للموسيقار زانفير لصالح مرضى السرطان، حيث تقام الحفل بعد قليل بالعزف على الفلوت التي اشتهر بها الموسيقار جورج زامفير.
شارك في حضور الحفل الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومي للاورام، وعدد من الفنانين بالإضافة إلى خبراء علاج الاورام في مصر والخارج.
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