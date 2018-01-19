video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 03:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وزيرة الثقافة تشارك في حفل الموسيقار زامفير

الجمعة، 19 يناير 2018 11:20 م
صور.. وزيرة الثقافة تشارك في حفل الموسيقار زامفير إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة


كتبت أمل علام - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

شاركت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في حفل الموسيقار العالمى زامفير والذي يقيمه لإحياء ختام الجمعية الدولية للأورام برئاسة الدمتور هشام الغزالى.
 
ومن المتوقع ان يتم رصد مبلغ الحفل الخيري للموسيقار زانفير لصالح مرضى السرطان، حيث تقام الحفل بعد قليل بالعزف على الفلوت التي اشتهر بها الموسيقار جورج زامفير.
 
شارك في حضور الحفل الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومي للاورام، وعدد من الفنانين بالإضافة إلى خبراء علاج الاورام في مصر والخارج.
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (1)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (2)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (3)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (4)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (5)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (6)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (7)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (8)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (9)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (10)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (11)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (12)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (13)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (14)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (15)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (16)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (17)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (18)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (19)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (20)
 
زامفير يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام (21)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملفات فى اللقاء الأول بين وزيرة الثقافة ورؤساء القطاعات.. قصور الثقافة تستعرض "حلايب وشلاتين".. وجيهان زكى تجهز لرسالة سلام فى أكاديمية روما.. وخالد سرور يستعرض استعدادات متاحفنا 2.. والشوكى يقدم "تراثك أمانة"

زامفير

حفل جوج زامفير

الجمعية الدولية للاورام

علاج الاورام



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة