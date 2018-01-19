صور .. مياه البحر تغرق قرية ببورسعيد وعمدتها: نشتكي لله

بورسعيد- محمد فرج

تعرضت قرية الديبة التى تقع غرب بورسعيد اليوم الجمعة للغرق حيث حاصرت مياه البحر منازلها ومركز الشباب وملعب كرة القدم والوحدة الصحية.

كما غمرت المياه أعمدة الإنارة، نظرا للتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر بسبب النوات.

وقال الحاج محمود الرودى عمدة قرية الديبة لـ "اليوم السابع" إن السكان استغاثوا بالمسئولين منذ الصباح الباكر بسبب مياه البحرالتى أغرقت القرية بأجمعها واتصلنا بمكتب المحافظ لإنقاذ إكثر من 80 منزلا يحيطها مياه البحر ولكننا نشتكى لله .

وناشد الرودى المحافظ بالتحرك لإنقاذ قرية " الديبة" من الكارثة التى تهدد سكانها للخطر بسبب تعرضها للغرق مستقبلا وبسبب التغييرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر .

ومن جانبه أكد المهندس العربى القشاوى مدير عام هيئة حماية الشواطئ ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن قرية الديبة من المناطق المنخفضة والتى تغمرها مياه البحر أثناء النوات وفى المستقبل ومع التغييرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر سوف يكونوا مهددين أكثر وبصفة مستمرة لأنها سوف تكون تحت منسوب سطح البحر لافتا أن المنطقة مدرجة ضمن منظومة الحماية التى يرصد لها 32 مليون دولار منحة من صندوق المناخ الأخضر لحماية 69 كيلو من المناطق المنخفضة على سواحلنا من بينها 12 كيلو بمنطقة الديبة والتى قمنا بحماية جزء منها شرقا والمجاورة بمنطقة تحلية مياه البحر .

وقال القشاوى أن الهيئة العامة لحماية الشواطئ لديها خطة مستقبلية لحماية قرية الديبة ومنطقة شركات الغاز والبترول من المنتظر البدء فيها هذا العام تمهيدا لتنفيذها حلول عام 2019 من خلال مشروع حماية المناطق المنخفضة تحت سطح البحر .



غرق ملعب تابع لمركز شباب الديبة



المياه تحاصر مركزالشباب



مركز الشباب وملعب كرة القدو يفرقان فى مياه البحر



مدخل الملعب يتحول لبحيرة



مياه البحر تغرق مدخل ملعب السلة



الوحدات السكنية تتحول لبحيرة



أعمدة الكهرباء تهدد حياة السكان



وحدة الديبة الصحية تغرق فى البحر



الشوارع مغمورة بالمياه



احد المنازل المواجهة للشاطئ تغرق مياه البحر بسبب النوات



جانب من مياه البحر والأعمدة المائلة تهدد حياة الأطفال



مياه البحر تغرق المنازل



الشاطئ يهدد سكان الديبة



منازل الديبة تتحول لبحيرة تغمرها المياه



قرية الديبة فى خطر



مركب تغرق فى مياه البحر



وحدات سكنية تحاصرها مياه الشاطئ



سكان الديبة يستغيثون



مياه الشاطئ وأرتفاع الامواج تهدد قرية الديبة