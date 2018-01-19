صور.. مواطنو قيرغستان يسبحون فى المياه الجليدية احتفالا بعيد الغطاس

صور.. مواطنو قيرغستان يسبحون فى المياه الجليدية احتفالا بعيد الغطاسالجمعة، 19 يناير 2018 03:33 م
اصطفاف مواطنو قيرغستان
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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احتفل آلاف المواطنين بقيرغستان بعيد الغطاس اليوم الجمعة، عبر الانحدار فى المياه الجليدية بالقرب من قرية بيتيك، على بعد 15 كم من بيشكيك.
وشارك فى الاحتفال مختلف فئات المجتمع من رجال ونساء وأطفال بالسباحة فى المياه الجليدية
ويعتبر عيد الغطاس أحد الأعياد التى يحتفل المسيحيون لذكرى معمودية يسوع فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، فحسب الديانة المسيحية انفتحت السموات فى هذا اليوم وانطلق صوت يقول هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت. وهو الحدث الذى يظهر المسيح للعالم علناً، عيد الغطاس لأن عملية التعميد تتم من خلال تغطيس الطفل بالماء.
اصطفاف المواطنون أمام المياه
جانب من الاحتفالات
سباحة المواطنين
سيدة تسبح فى المياه الجليدية
طفلة تسبح فى المياه الجليدية
مواطن يحتفل بعيد الغطاس
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