video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات فى هايتى احتجاجا على تصريحات ترامب عن "الدول الحثالة"

الجمعة، 19 يناير 2018 06:19 ص
صور.. مظاهرات فى هايتى احتجاجا على تصريحات ترامب عن "الدول الحثالة" مظاهرات فى هايتى


أ ف ب
إضافة تعليق

احتشد العشرات فى هايتى أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة "بورت أو برانس"، احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،  التى وصف فيها الدول الإفريقية وهايتى بـ"الحثالة أو الأوكار القذرة".

وفى وقت سابق، طالب الاتحاد الأفريقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتقديم اعتذار رسمى عن تصريحات نسبت إليه وصف فيها الدول الأفريقية بأنها "حثالة".

وأعربت بعثة الاتحاد الافريقى فى العاصمة الأمريكية واشنطن عن "صدمتها ورفضها وغضبها" من تصريحات ترامب، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لا تفهم الأفارقة.

ودافع اثنان من النواب الجمهوريين عن ترامب مؤيدين روايته لكن السيناتور الديمقراطى ديك ديربن قال إن ترامب وصف الدول الافريقية بـ"الحثالة أكثر من مرة واستخدم لغة عنصرية".

وقال ترامب فى تغريدة على تويتر إن الألفاظ التى استخدمها فى مناقشة قضية المهاجرين كانت "صارمة"، نافيا استخدام الكلمات الفجة التى نسبت إليه.

احتجاجات فى هايتى
احتجاجات فى هايتى

 

شرطة هايتى
شرطة هايتى

 

مظاهرات فى هايتى احتجاجا على تصريحات ترامب عن الدول الحثالة
مظاهرات فى هايتى احتجاجا على تصريحات ترامب عن الدول الحثالة

 

مظاهرة فى هايتى
مظاهرة فى هايتى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزهر يدين بشدة وصف ترامب لأفريقيا بـ"الحثالة".. ويعتبرها "عنصرية بغيضة"

بعد وصفه أفريقيا وهايتى بـ "الحثالة".. ترامب: "أنا لست عنصريا" (صور)

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن "حثالة" ترامب ومحاولات غسل يديه من اتهامه بالعنصرية

ترامب

هايتى

اخبار هايتى

اخبار ترامب

اخبار العالم



لا تفوتك
الحكومة تتقدم بمشروع قانون يصرح لعربات المأكولات بإشغال الطرق مقابل رسوم

الحكومة تتقدم بمشروع قانون يصرح لعربات المأكولات بإشغال الطرق مقابل رسوم

قاتل شقيقه بالأميرية :حرمته من الحياة لرفضه إعطائى المال لشراء "الاستروكس"

قاتل شقيقه بالأميرية :حرمته من الحياة لرفضه إعطائى المال لشراء "الاستروكس"

الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية

الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية

تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب

تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب

الرئاسة: هناك إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء

الرئاسة: هناك إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة