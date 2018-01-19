صور.. مظاهرات فى هايتى احتجاجا على تصريحات ترامب عن "الدول الحثالة"





أ ف ب

احتشد العشرات فى هايتى أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة "بورت أو برانس"، احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى وصف فيها الدول الإفريقية وهايتى بـ"الحثالة أو الأوكار القذرة".

وفى وقت سابق، طالب الاتحاد الأفريقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتقديم اعتذار رسمى عن تصريحات نسبت إليه وصف فيها الدول الأفريقية بأنها "حثالة".

وأعربت بعثة الاتحاد الافريقى فى العاصمة الأمريكية واشنطن عن "صدمتها ورفضها وغضبها" من تصريحات ترامب، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لا تفهم الأفارقة.

ودافع اثنان من النواب الجمهوريين عن ترامب مؤيدين روايته لكن السيناتور الديمقراطى ديك ديربن قال إن ترامب وصف الدول الافريقية بـ"الحثالة أكثر من مرة واستخدم لغة عنصرية".

وقال ترامب فى تغريدة على تويتر إن الألفاظ التى استخدمها فى مناقشة قضية المهاجرين كانت "صارمة"، نافيا استخدام الكلمات الفجة التى نسبت إليه.



احتجاجات فى هايتى



شرطة هايتى



مظاهرات فى هايتى احتجاجا على تصريحات ترامب عن الدول الحثالة