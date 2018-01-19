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صور.. محافظ سوهاج: استمرار أعمال النظافة والتجميل بشوارع وقرى مركز ساقلتة

الجمعة، 19 يناير 2018 03:39 م
صور.. محافظ سوهاج: استمرار أعمال النظافة والتجميل بشوارع وقرى مركز ساقلتة تنفيذ جدارية ثلاثية الأبعاد بحى شرق


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن استمرار أعمال النظافة والتجميل بشوارع وقرى مركز ومدينة ساقلتة.
 
و شدد محافظ سوهاج، على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع، وتركيب كشافات الإنارة.
 
وأكد محافظ سوهاج، على بضرورة الاستفادة من الأماكن غير المستغلة، وتحويلها إلى متنفس طبيعى للمواطنين، والعمل على استمرار وتطوير مباردة "الحياة ألوان" لتشمل جميع القرى والمدن والمراكز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، والحفاظ على الواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج ، لكى يفخر بها المواطنون.
 
ومن جانبه قال شريف حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بنطاق المركز، تم خلالها رفع مستوى النظافة وتجميل الشوارع الرئيسية بمدينة ساقلتة، وكذلك رفع الأتربة بجوار البلدورات بشارع الجلاء بالطريق الرئيسى بساقلتة، واستمرار دهان البلدورات وتغيير المتهالك منها، وتم توسعة طريق مدخل المدينة بمساحة 1.5 متر فى اطار خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة لتجميل المدينة .
 
وقال صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، أنه تم تنفيذ جدارية فنية ثلاثية الأبعاد مؤخرا، مقابلة للحديقة العامة التى تم تطويرها بمساكن مدينة ناصر. 
 
وأشار المازنى، إلى أن حى شرق، شهد خلال الفترة الماضية، تطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة، منها حديقة "السيد سليمان"، و حديقة "ميدان جمال عبد الناصر"، كما يجرى الآن أعمال تطوير ورفع كفاءة الحديقة المتحفية أمام ديوان المحافظة، لتشمل مساحات خضراء ومقاعد، وقد تم إحاطة الحديقة بسور حديدى لحمايتها من التعديات، وجار الانتهاء من أعمال الدهانات والإنارة وتركيب البلاط ودهان البلدورات.
 
ازالة النجمعات الرملة
إزالة التجمعات الرملية

اعمال تطوير الحديقة المتحفية بحي شرق
أعمال تطوير الحديقة المتحفية بحى شرق

الانتهاء من حديقة تتوسط المساكن بمدينة ناصر بحي شرق
الانتهاء من حديقة تتوسط المساكن بمدينة ناصر بحى شرق

العمال يزيلون المخلفات بشوارع سقلته
العمال يزيلون المخلفات بشوارع سقلته

تنفيذ جدارية ثلاثية الابعاد بحي شرق
تنفيذ جدارية ثلاثية الأبعاد بحى شرق

جانب من اعمال التطوير
جانب من أعمال التطوير

جانب من اعمال النظافة
جانب من أعمال النظافة

 


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