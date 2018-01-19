صور.. محافظ بورسعيد يكرم خريجى الصيدلة بحضور النقيب العام





بورسعيد - محمد عزام

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، خريجى كلية الصيدلة والماجيستير والدكتوراه لدفعة 2017، وذلك بحضور الدكتور محيى الدين عبيد النقيب العام لصيادلة مصر، وعشرات أولياء أمور الخريجين.

وشهد حفل التكريم الدكتور عبد الوهاب قوطة، نقيب الصيادلة ببورسعيد، والدكتور عادل تعيلب مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتورة ندا الحسينى نائب رئيس جامعة بورسعيد، وشمل الحفل بعض الاحتفالات للخريجين وذويهم.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" فعاليات الحفل الذى بدأ بالسلام الوطنى، تلاه كلمة للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى شدد خلالها على أن المحافظة تتغير، وأصبحت هى قاطرة التنمية لمصر كلها.

وأوضح المحافظ أنه بنهاية 2018 ستعبر السيارات من غرب قناة السويس إلى شرقها عبر الأنفاق التى تمر أسفل القناة، مشيرا إلى أن الخير ينفجر فى الغرب من خلال حقل ظهر، بالإضافة إلى منظومة التأمين الصحى الشامل التى سيتم تطبيقها فى غضون أشهر قليلة.



























































