صور.. محافظ بورسعيد يتابع شفط مياه الأمطار من الشوارع والكورنيش





بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعمال شفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع والأحياء المختلفة، خاصة بمنطقة الشاطئ والكورنيش، وذلك عقب حالة الطقس السئ التى شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.



ووجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية المختصة من الأحياء، والصرف الصحى، وجهاز الإنقاذ والطوارئ بالدفع بسيارات شفط المياه وماكينات الشفط إلى الشوارع والقضاء على أى تراكمات لمياه الأمطار.



وشدد محافظ بورسعيد على تواجد كافة سيارات شفط المياه والماكينات في الشوارع، ومراجعة بالوعات الأمطار ومحطات الصرف ورفع كفاءة جميع السيارات التى تعمل فى شفط المياه، مع تواجد أطقم الطوارئ والفنيين بالشارع.



