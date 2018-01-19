صور.. محافظ بورسعيد يتابع شفط مياه الأمطار من الشوارع والكورنيش

صور.. محافظ بورسعيد يتابع شفط مياه الأمطار من الشوارع والكورنيشالجمعة، 19 يناير 2018 03:29 م
عمليات سحب مياه الامطار من الشوارع
بورسعيد - محمد عزام
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعمال شفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع والأحياء المختلفة، خاصة بمنطقة الشاطئ والكورنيش، وذلك عقب حالة الطقس السئ التى شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.
ووجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية المختصة من الأحياء، والصرف الصحى، وجهاز الإنقاذ والطوارئ بالدفع بسيارات شفط المياه وماكينات الشفط إلى الشوارع والقضاء على أى تراكمات لمياه الأمطار.
وشدد محافظ بورسعيد على تواجد كافة سيارات شفط المياه والماكينات في الشوارع، ومراجعة بالوعات الأمطار ومحطات الصرف ورفع كفاءة جميع السيارات التى تعمل فى شفط المياه، مع تواجد أطقم الطوارئ والفنيين بالشارع.
عمليات سحب مياه الامطار من الشوارع
سيارات شفط المياه تمارس عملها
شفط مياه الأمطار من الشوارع
محافظ بورسعيد يتفقد الكورنيش بعد الامطار
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