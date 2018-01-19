صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد شبكة شنايش الأمطار بحى الجمرك

صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد شبكة شنايش الأمطار بحى الجمركالجمعة، 19 يناير 2018 04:30 م
محافظ الإسكندرية يتفقد شبكة شنايش الأمطار بالجمرك
الاسكندرية جاكلين منير
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تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، شبكة شنايش الأمطار بطريق الكورنيش بمنطقة بحرى بنطاق حى الجمرك ؛ لمتابعة الآثار الناجمة عن نوة الغطاس ، وارتفاع منسوب أمواج البحار وشدتها وتأثيرها على سُوَر وطريق الكونيش، مؤكدا على رئيس الحي ضرورة كسح الرمال الناتجة عن النوة بصورة مستمرة حتى لا تتسبب في انسداد شنايش الأمطار ولمنع تآكل أجزاء من الطريق، وحفاظا على أرواح المواطنين ومنع حدوث أى مشاكل فى الشارع السكندرى.
وكلف المحافظ رئيس حى الجمرك ، بالتواجد الميدانى المستمر لحين الانتهاء من النوة الحالية " نوة الغطاس" والتدخل الفورى والسريع لسحب أى تراكمات لمياه الأمطار نظرا لوجود كميات غزيرة من الأمطار تشهدها الإسكندرية، مؤكدا ضرورة تطهير شبكة الشنايش أولا بأول لتستوعب كمية أكبر من الأمطار خلال النوة، ورفع المخلفات والأتربة لمنع انسداد الشنايش والعمل على إصلاح الخسائر سواء فى أعمدة الإنارة أو شبكات شنايش الأمطار وإعادتها لما كانت عليه فى أسرع وقت ممكن، مقدما الشكر لعمال الصرف الصحى على عملهم المضنى خلال موسم الأمطار ولما يبذلوه من جهد.
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