صور ..محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة الإعلانات المخالفة خلال تفقده الأمطار

صور ..محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة الإعلانات المخالفة خلال تفقده الأمطارالجمعة، 19 يناير 2018 05:31 م
محاففظ الاسكندرية يتفقد نادى نقابة المهندسين
الاسكندرية – جاكلين منير
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تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، اليوم، تصريف مياه الأمطار، والآثار الناجمة عن نوة الغطاس بنادى المهندسين والمنطقة المحيطة به بحى شرق، مؤكدا على ضرورة قطع الكهرباء تماما لحين انتهاء النوة، والتأكد من تطهير شنايش الأمطار والمصاب، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام مساعد المحافظة، و اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق.
وشدد المحافظ على رئيس الحى، بضرورة إزالة كافة الاعلانات المخالفة، والتى من الممكن أن تعرض حياة المواطنين للخطر، وخاصة خلال النوات بسبب شدة الرياح ، كما أكد على ضرورة إصلاح جميع أعمدة الإنارة التالفة نتيجة لقوة الرياح ،و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تشكل خطورة على سلامة المواطنين و أمنهم و خاصة خلال موسم النوات.
جانب من الجولة التفقدية
جانب من النوة و ارتفاع الامواج
محاففظ الاسكندرية يتفقد نادى نقابة المهندسين
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