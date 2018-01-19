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الجمعة، 19 يناير 2018 09:57 م
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صور.. محاسب يتبرع لمحافظة الغربية بـ105ملايين جنيه لبناء مدرسة ومستشفى

الجمعة، 19 يناير 2018 03:44 م
صور.. محاسب يتبرع لمحافظة الغربية بـ105ملايين جنيه لبناء مدرسة ومستشفى التوقيع على قرار التبرع


الغربية عادل ضرة
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استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، المحاسب موسى محمد قاسم رئيس مجلس إدارة احدى شركات التجارة،الذى تبرع بـ2 فدان بقيمة 60 مليون جنية فى منشية الأوقاف مركز طنطا، لبناء مستشفى صدر أو أورام عليها  لخدمة اهالى المحافظة. 
 
كما سيتم ايضا، بناء مبنى مدرسة يضم 45 فصل دراسى متطور جاهز للعمل، كمدرسة تجريبية، بتكلفة إجمالية 45 مليون جنية، لخدمة اهالى مركز قطور.
 
وخلال اللقاء، قدم محافظ الغربية الشكر للمتبرع على هذا العمل الخير، الذي يعود بالنفع على أهالى المحافظة، وتمنى له موفور الصحة. 
 
التوقيع على قرار التبرع
التوقيع على قرار التبرع

بيان التبرع
بيان التبرع

صورة تذكاريه عقب التبرع بالارض
صورة تذكاريه عقب التبرع بالارض

 


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